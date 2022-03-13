شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يحييان حفلا بقصر الأمير طاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلاً في الثامنة مساء الجمعة 18 مارس على مسرح قصر الأمير طاز يتضمن برنامج الحفل باقة من أروع أعمال عمالقة الفن منهم، أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وسيد درويش.

كما يقدم الثنائي مجموعة من أشهر مؤلفاته علي آلة العود ويختتم الحفل بالفقرة التي اشتهر بها الثنائي وهي العزف علي آلة عود واحد.

الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي.

شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.