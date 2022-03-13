شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست بصحبة أحدث صديقاته خلال مباراة كرة سلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الديلي ميل عن استمتاع المغنى كاني ويست بوقته بصحبة أحدث صديقاته منذ انفصاله عن زوجته السابقة كيم كاردشيان، وهي تشاني جونز، وفقًا لما ذكره التقرير الذى أكد أنهما ظهرا في حالة معنوية جيدة خلال مباراة ميامي هيت ضد مينيسوتا تمبروولفز ضمن فعاليات الدوري الأمريكي للمحترفين في ميامي.



كانى ويست مع صديقته

ارتدي مغنى الراب سترة بقلنسوة سوداء وبنطلون جينز، وخلال الصور كان يبتسم خلال الصور خاصة مع فوز فريقه المفضل نهاية المباراة لتختم الليلة بنهاية سعيدة مثلما ذكر التقرير.



كانى ويست وصديقه الجديدة

وكانت المحكمة الأمريكية وافقت على طلب كيم كارداشيان بإنهاء زواجها رسمياً من مغنى الراب العالمى كانى ويست، لتصبح عزباء، كما تمت الموافقة على حذف لقب "ويست"، من اسمها، وظهرت كارداشيان، التى كانت ترتدى بلوزة سوداء، عبر الفيديو فى المحكمة، بينما لم يظهر ويست، البالغ من العمر 44 عامًا، شخصيًا أو عبر الفيديو، حسبما ذكر موقع people.



كانى ويست بصحبة صديقته

وذكر الموقع أن الزوجين سيواصلان حل المشكلات المتبقية فى قضية طلاقهما والمتعلقة بحضانة أطفالهما الأربعة وتقسيم الممتلكات بينهما، وبمقتضى قرار قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة لوس أنجلوس ستيف كوكران، أصبحت نجمة تليفزيون الواقع عزباء.

وكانت كيم قد تقدمت بطلب الطلاق من كاني ويست في فبراير 2021، بعد زواج استمر سبع سنوات وأثمر أربعة أطفال، هم شيكاغو وبسالم ونورث وسانت.