شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت الكاشف فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، في عضوية لجنة تحكيم مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" الذي تقرر انطلاقه يوم 17 مارس الحالي، وتضم لجنة التحكيم أيضًا كلاً من: أسمهان توفيق (الكويت)، وليد الزعابي (الإمارات)، وإبراهيم نوال (الجزائر)، ومحمد الحر (المغرب).

مهرجان أيام الشارقة المسرحية ينطلق يوم 17 مارس بقصر الثقافة ويستمر حتي 25 مارس وكانت قد عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، اجتماعها، برئاسة أحمد بورحيمة، وفي حضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، وناقشت تقرير لجنة «المشاهدة والاختيار» وحددت مواقع ومواقيت العروض المشاركة.

أيام الشارقة المسرحية تأسست سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة العديد من المسرحيين العرب .