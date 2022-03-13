شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد: بتعالج من انزلاق غضروفى.. والفقرات ضاغطة على العصب وتسبب آلامًا مبرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة الكبير نجوى فؤاد، لأزمة صحية حيث تعانى من انزلاق غضروفى بين الفقرات، وتخضع حاليًا للعلاج الطبيعى.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "جالى انزلاق غضروفى بين الفقرة الرابعة والخامسة وضاغط على العصب عاملى آلام مبرحة وبتعالج علاج طبيعى في المنزل وليس المستشفى".

وتابعت نجوى فؤاد: "الدكتور بيستخدم الليزر والعلاج الطبيعى باليد عشان يحاول يطلع العصب ما بين الفقرتين والحمد لله مفيش جراحات، وأنا حاليًا بتحرك في المنزل وأنا بتسند، وإن شاء الله يكون في نتيجة تحسن بعد 10 أيام على حسب كلام الطبيب".

يذكر أن أخر أعمال نجوى فؤاد فيلم "قهوة بورصة مصر"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي متناولًا العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي.

فيلم "قهوة بورصة مصر" تأليف علاء مرسى وإخراج أحمد نور، ومن بطولة علاء مرسى، صلاح عبد الله، محمد جمعة، جمال حجازى، إبراهيم طلبة، ياسر الزنكلونى، حسام الجندى، ريكو، مروة عبد المنعم، أحمد صيام.