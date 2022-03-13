إسعاد يونس تنعى أنيسة حسونة: رحتي فين يا أستاذة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس" للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، والتي رحلت عن عالمنا يوم الأحد، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

ونشرت إسعاد، صورة "أنيسة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "رحتي فين يا أستاذة؟ ده أنا كنت جايالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية".

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس"، ظهرت قبل أيام في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.