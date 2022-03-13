أول ظهور لـ سمير صبري بعد دخوله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج مجدي أحمد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن أول ظهور للفنان سمير صبري، والذي يخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات المعادي.

مجدي أحمد علي، نشر صورا تجمعه بسمير هي الأولى منذ مرور الأخير بأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى، وذلك بعد أيام من تسلم الأول جائزة أفضل ممثل نيابة عن سمير صبري عن دوره في فيلم "2 طلعت حرب" من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالدورة الحادية عشرة.

وكتب مجدي: "سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري.. سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم ٢ طلعت حرب".

ويخضع الفنان سمير صبري، للعلاج في مستشفى بالمعادي، استعدادا لإجراء جراحة دقيقة في القلب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برعاية وعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي بالشكر لرئيس الجمهورية.