مايان السيد تؤدي العمرة وتبكي أمام الكعبة.. والجمهور: قمر بالحجاب (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أدت الفنانة الشابة مايان السيد مناسك العمرة، وشاركت جمهورها ومتابعيها فيديو من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ضم الفيديو لقطات مختلفة من رحلة مايان لأداء العمرة، بداية من تواجدها في الطائرة وارتدائها الحجاب، وفي الطريق إلى مكة، كذلك أثناء تأثرها وقت وجودها أمام الكعبة المشرفة، وبكائها، معبرة عن سعادتها بتعليقها "الحمد لله".

وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الفيديو، داعين أن يحفظها الله، وبينهم من طلب منها أن تدعي له، واكتفى بعضهم بوضع القلوب، ومنهم: أمير المصري، أحمد جمال سعيد، هند عبدالحليم، سارة الشامي، أحمد خالد صالح.

وقام متابعوها بالتعليق على الفيديو، داعين أن يتقبل الله منها، وبينهم من كتب مؤكدا جمالها في الحجاب، ومن بين التعليقات: "الله يتقبل يا حبيبتي الله يسعدك شو انسانة جميلة من جوا وبرا"، "ربنا يتقبل وعقبالنا"، "ما زادك الحجاب إلا جمالا"، "جميلة بالحجاب"، "قمر أوي".

مايان السيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسلات "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكي، "هجمة مرتدة" أمام الفنان أحمد عز، و"حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا.