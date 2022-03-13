فن ومشاهير

رمضان 2022.. أمير كرارة يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "العائدون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، البوستر الرسمي لمسلسل "العائدون" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

البوستر الرسمي الأول لـ"العائدون" يتصدره النجم أمير كرارة، والذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "العائدون.. رمضان ٢٠٢٢.. المخرج الكبير أحمد نادر جلال، تأليف باهر دويدار، مدير تصوير هيثم حسني، مهندس ديكور باسل حسام، ستايلت إيناس عبدالله، إنتاج ميديا هب media hub سعدي-جوهر، كرمك يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم".

مسلسل "العائدون" بطولة النجوم: أمير كرارة، محمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض المسلسل عبر قناة "dmc" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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