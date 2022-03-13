رمضان 2022.. أمير كرارة يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "العائدون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، البوستر الرسمي لمسلسل "العائدون" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

البوستر الرسمي الأول لـ"العائدون" يتصدره النجم أمير كرارة، والذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "العائدون.. رمضان ٢٠٢٢.. المخرج الكبير أحمد نادر جلال، تأليف باهر دويدار، مدير تصوير هيثم حسني، مهندس ديكور باسل حسام، ستايلت إيناس عبدالله، إنتاج ميديا هب media hub سعدي-جوهر، كرمك يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم".

مسلسل "العائدون" بطولة النجوم: أمير كرارة، محمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض المسلسل عبر قناة "dmc" في موسم مسلسلات رمضان 2022.