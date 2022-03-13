عروض عالمية تزين الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقدم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الدورة الـ٢٣ برئاسة المخرج سعد هنداوي، برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في العالم والمنطقة.

ومن جانبه، صرح المخرج سعد هنداوي أنه على الرغم من أن الحصول على العروض العالمية أو الدولية الأولى ليست هي ما يعنيني بقدر ما يعنيني أهمية وجودة الفيلم، إلا أن أعداد العروض الأولى Première لهذه الدورة مدهشة، الجدير بالذكر أيضاً أنني رفضت وبشكل قاطع أي طلب لدفع رسوم عرض screening fee لأي فيلم تقدم للمسابقة، ومن يود أن يقدم فيلمه للمسابقة في مهرجان عمره قارب علي الربع قرن أهلاً به، خاصة أن هناك قيمة مالية للجائزة ونغطي تكلفة حضور أصحاب الأفلام ليقدموا أفلامهم للجمهور المصري ويستمعون لردّة فعله، والحمد لله كل من رفضنا تقديم أي رسوم لعرض الفيلم قبلوا في النهاية بمبدأنا وسيشاهد الجمهور المصري الأفلام.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وهي "باب الدنيا" من إخراج عبدالرحمن محمود، "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رازان حسن، "الترومبون الذي أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري غريبان وليلى من إخراج خالد منصور.

ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي: "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحله الطويلة" إخراج علي كاظم.

كما يقدم المهرجان 19 عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وهي أفلام"البحث عن الخيول" من إخراج ستيفان باڤلوڤيك، "هروب" من إخراج نييري آدلين هاي، "السجل الحيّ لذاكرتنا" من إخراج إنيس توهاريا، "مرحبا.. وداعا" من إخراج ماركوس يوشي، " البحّار" من إخراج لوشيا كاسوڤا، "انا حر" من إخراج لورا بورتيير، "أهلا جانيش" من إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، "تسوية" من إخراج ديچان بتروڤيتش، "الطريق الخفي"، فيلم "هيزيا" من إخراج شابنام زارياب، "باني" إخراج تاتيانا را، "أمهات" من إخراج بيروت كابوستينسكايت.

وتشمل العروض الافريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك وهي، فيلم "في الغرفة العلوية" من إخراج الكسندر جراتسر، وفيلم "لحظات" من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا، فيلم "سييرا" من إخراج ساندر چون، فيلم "98 كجم" من إخراج إيزابيلا بلوسينسكا، فيلم "صدفة واقعة في الحب" من إخراج سفيلين ديميتروڤ، فيلم "الزيارة" من إخراج عمرو موسي، وفيلم "عمق الليل" إخراج ستيب سي.

ويشمل برنامج المهرجان في دورته الـ23 عددا كبيرا من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلما، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تحوى 11 فيلما.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991