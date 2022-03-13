مسلسلات رمضان 2022.. أحمد أمين تلميذ عبدالعزيز مخيون في "جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد أمين في الموسم الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل جزيرة غمام إلى جانب الفنان طارق لطفي، الفنانة مي عز الدين، والفنان فتحي عبدالوهاب، وبمشاركة الفنان رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون والفنانة وفاء عامر.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج سنرجي ومن المقرر عرض المسلسل على قناة الحياة ومنصتي واتش إت وشاهد.

تدور أحداث المسلسل في جزيرة افتراضية تسمى جزيرة غمام والتي تشبه مدينة القصير المصرية مطلع القرن الماضي أي قبل ما يزيد عن 100 عام، في إطار اجتماعي وأجواء صعيدية، ويستمر صناع العمل في تصوير المشاهد المختلفة داخل وخارج مدينة الانتاج الإعلامي.

يقدم أمين شخصية "عرفات" أحد المتتلمذين على يد الشيخ الحكيم عبدالعزيز مخيون، مع فتحي عبدالوهاب ومحمد جمعة، إذ يتميز كل منهم بصفة وطبيعة خاصة، تظهر جلياً عند دخول الغجر لجزيرة غمام بقيادة طارق لطفي ومي عز الدين.

تمثل مشاركة أمين في "جزيرة غمام" عودة للدراما التليفزيونية بعد غياب منذ مشاركته في بطولة مسلسل "الوصية" مع الفنان أكرم حسني، ومن بعدها بطولته لمسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عُرض على "نتفليكس"، وتعد هي المرة الأولى التي يقدم فيها أمين شخصية باللهجة الصعيدية.