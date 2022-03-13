نجم ريال مدريد مهدّد بالغياب عن “الكلاسيكو”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

يواجه المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مشكلة كبيرة خلال مواجهة ريال مايوركا، غدًا الإثنين، ضمن الجولة 28 لليجا.

وتعتبر المباراة هي الأخيرة، قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، يوم 20 آذار الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 29.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، يواجه خطر الإيقاف عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميليتاو سيدخل مباراة مايوركا وفي رصيده 4 بطاقات صفراء، وفي حالة حصوله على بطاقة جديدة، سيغيب عن لقاء برشلونة.

ويعد ميليتاو من العناصر التي لا غنى عنها في ريال مدريد هذا الموسم، تحت قيادة أنشيلوتي، حيث يقدم مستويات مميزة رفقة النمساوي ديفيد ألابا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 63 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الوصيف.