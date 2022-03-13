“رسالة غامضة” سبقت وفاة حارس مرمى الأهلي المصري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 4:45 مساءً

أعلن صباح اليوم الأحد، وفاة اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي المصري. إثر سقوطه من «بلكونة» منزله بحي عين شمس.

وأعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي وفاة الحارس الشاب (مواليد 2003 )، مؤكدا أنه كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، ومن أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي.

رسالة غامضة

وقبل وفاته بساعات قليلة، كتب اللاعب الراحل على صفحته الشخصية في فيسبوك تدوينة غامضة، قال فيها “محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه”، دون أن يوضح مقصده، ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد الإعلان عن وفاته.

يشار إلى أن إيهاب كان الحارس الأساسي لفريق الأهلي خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة.

كما كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق بدوري الناشئين.