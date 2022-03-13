منى عبد الغني تتعرض لحادث سير مروع .. ونجلها يكشف عن وضعها الصحي

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 06:50 مساءً - كشف ” كريم سلامة ” نجل الفنانة والإعلامية ” منى عبد الغني ” عن تعرض والدته لحادث سير كبير يوم الجمعة الماضي والتي نقلت على إثره إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .

وقال كريم سلامة في إتصال هاتفي لبرنامج ET بالعربي أن والدته تعرضت لعدة كدمات وكسور نتيجة الحادث ولازالت تخضع لمتابعة الأطباء إلى أن تستقر حالتها بشكل تام .

وأضاف نجل منى عبد الغني : ” انكتب لها عمر جديد الحمد الله .. هي حالتها مستقرة وبقيت 24 ساعة في المستشفى للاطمئنان فقط لقدر الله في حال تبان حاجة ” .