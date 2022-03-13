كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 06:50 مساءً - كشف ” كريم سلامة ” نجل الفنانة والإعلامية ” منى عبد الغني ” عن تعرض والدته لحادث سير كبير يوم الجمعة الماضي والتي نقلت على إثره إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .
وقال كريم سلامة في إتصال هاتفي لبرنامج ET بالعربي أن والدته تعرضت لعدة كدمات وكسور نتيجة الحادث ولازالت تخضع لمتابعة الأطباء إلى أن تستقر حالتها بشكل تام .
وأضاف نجل منى عبد الغني : ” انكتب لها عمر جديد الحمد الله .. هي حالتها مستقرة وبقيت 24 ساعة في المستشفى للاطمئنان فقط لقدر الله في حال تبان حاجة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر منى عبد الغني تتعرض لحادث سير مروع .. ونجلها يكشف عن وضعها الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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