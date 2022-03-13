عمرو أديب : ” شيرين في حالة كرب عظيم “

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 06:50 مساءً - علق الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه الحكاية على ظهور الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في حفلها الأخير بدولة الكويت وحالة الحزن التي بدت عليها وبكائها على المسرح خاصة خلال غنائها لأغنيتها متحاسبنيش .

فأشار عمرو أديب إلى أن ظهور شيرين بحفل الكويت لم يكن ظهورا معتادا عليه حيث ظهرت بملابس وشكل مختلف بالإضافة إلى أنها أجهشت بالبكاء لأكثر من مرة وهو ما يشير إلى أنها تمر بمحنة .

وأضاف أديب أن الجمهور انقسم إلى فريقين حول ما ظهرت عليه شيرين .. فالفريق الأول تحدث عن أن إطلالة شيرين عبد الوهاب هي ” ستايل ” جديد تعود به إلى جمهورها بينما قال الفريق الثاني أنها تمر بحالة اكتئاب شديدة .

وتابع : ” ممكن الإنسان يبقى عنده كل حاجة .. شيرين دي عندها إيه، عندها الفلوس، عندها الشباب، عندها الشهرة، عندها الموهبة، عندها كل شئ ولكن هي في حالة كرب عظيم أو هكذا أتخيل ” .

وأستكمل عمرو أديب : ” شيرين محتاجة من يساعدها وإن شاء الله تخرج من أزمتها .. ولو في 10 مطربات في العالم العربي مهمين جدا شيرين واحدة منهم، لازم نحافظ عليها ونقف جنبها وبجانب أي إنسان عنده مشكلة ” .