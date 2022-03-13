شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تغادر المستشفى اليوم بعد تعرضها لحادث أول أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن كريم سلامة نجل الفنانة منى عبد الغنى محبيها على حالتها الصحية، خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” أكد فيها أنها بخير، وستغادر المستشفى اليوم، بعدما انتقلت اليها أول أمس عقب الحادث التي تعرضت له على طريق مدينة الإنتاج الإعلامى، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها تعانى من كدمات عديدة لم تصل إلى حد الكسور.

وأضاف كريم سلامة خلال تصريحاته: "احتاجت يومين للوقوف تحت الملاحظة، ومعرفة ما اذا كان هناك نزيف داخلى أم لا، والحمد لله اطمأننا على عدم وجود أي نزيف في المخ أو سواه، وبالتالي ستخرج من المستشفى اليوم".



منى عبد الغنى

وكان نجل الفنانة منى عبد الغنى ومقدمة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" قال أمس حول حادث والدته : "علمت من خلال التليفون خبر تعرضها للحادث فأسرعت للمستشفى التي تتواجد فيها بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي في السابعة مساء".

واختتم كلامه وقتها قائلاً: "ادعولها فهى تشعر بآلام شديدة للغاية، بجسمها كله، وننتظر فحوصات جديدة اليوم للوقوف على حالتها مثلما قال الأطباء".

هذا وتشارك الفنانة منى عبد الغنى فى تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة قناة cbc، وحققت من خلاله نجاحاً لها كمذيعة بعدما عرفها الجمهور واحدة من أبرز مغنيات جيلها، ثم التحقت بمجال التمثيل التى قدمت معه مسيرة طويلة.