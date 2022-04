شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيل ويلسون تقدم حفل الـ BAFTA الـ 75 المقام مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم بث حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية الـ 75، أو جوائز BAFTA، اليوم الأحد 13 مارس من الساعة 7 مساءً بـ توقيت جرينتش، و9 مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام ستقام جوائز BAFTA هذا العام في قاعة ألبرت الملكية بلندن، حيث من المقرر أن تقوم الممثلة ريبيل ويلسون بـ تقديم الحفل.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، سيبدأ الحفل في الساعة 5 مساءً بـ توقيت جرينتش، وفي المملكة المتحدة، سيتم بث حفل الـ BAFTA على منصات BBC، أما في الولايات المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا، سيتم بث الحفل حصريًا على شبكة قنوات Britbox التابعة لـ BBC Studios، في نفس وقت البث في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت إدارة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA عن قيام النجمة العالمية ريبيل ويلسون، بتقديم حفل توزيع الجوائز، والذى يقام فى 13 مارس الجارى، وهو الحفل الذى يقام فى Royal Albert Hall بلندن.

وضمت قائمة ترشيحات أفضل فيلم بجائزة BAFTA الكثير من الأفلام السينمائية التى تتنافس على الجائزة، ومن بينها العديد من الأعمال التى تستحق المشاهدة ويجب ألا تفوت محبى وعشاق السينما العالمية وهى كالتالى:

واحد من أبرز الأفلام التى عرضت فى 2021، ويسلط فيه الثنائى الضوء على السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال، التى اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989، من خلال النجمة نيكول كيدمان التى ظهرت بلوك مختلف تماما لها.

الفيلم يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، فى أواخر الستينيات المضطربة، ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمى دورنان، سياران هيندز، جودى دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

واحد من أبرز الأعمال التى عرضت مؤخرا، هو فيلم Don’t Look Upويدور حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky النجمة جنيفر لورانس»، وأستاذها Dr. Randall Mindy النجم ليوناردو دى كابريو، واللذان اكتشفا اكتشافا خطيرا وهو أن مذنبا يدور داخل النظام الشمسى، سيصدم الكرة الأرضية، ويتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هى حقيقة من الصعب استيعابها، لكن بمساعدة Dr. Oglethorpe النجم روب مورجان، ينطلق كل من Kate وRandall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean النجمة ميريل ستريب التى لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسيا ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason النجم جوناه هيل، وصولا إلى موجات برنامج The Daily Rip، فى برنامج صباحى مثير يستضيفه كل من Brie النجمة كيت بلانشيت وJack النجم تايلر بيرى.

ولكن مع بقاء 6 أشهر على اصطدام المذنب بالأرض، يكتشفان طريقة مختلفة من خلال إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وهذا ما سيجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعى قبل فوات الأوان، هى مسألة فكاهية بشكل صادم، ما الذى يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى.

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاى مخرج فيلم The Big Short، ويشارك فى البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثى شالاميه، أريانا جراندى، سكوت ميسكودى «المعروف باسم كيد كودى، هيميش باتيل، ميلانى لينسكى، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلى.

فيلم «House of Gucci» من إخراج ريدلى سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشى، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل فى نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أى مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمى آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراى، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى.

يجسد الفنان العالمى ويل سميث، شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان «الملك ريتشارد - King Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدنى تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذى يحكى قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونتى التنس فينوس وسيرينا ويليامز وتجسد الشخصيتين سانيا سيدنى «Fences, Hidden Figures»، وديمى سينجلتون «Godfather of Harlem».

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند، التى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسلة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذو الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die ، الشخصية التى ظهرت باسم «سافين».

فيلم The French Dispatch يدور فى إطار كوميديا ودراما ورومانسية، حول مجموعة من الصحفيين الذين يعملون فى مقر جريدة أمريكية تقع فى مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون.

الفيلم من بطولة بيل موراى، ليا سيدو، سيرشا رونان، ويليم دافو، أدريان برودى، وبينيشيو ديل تورو.

يدور فيلم The Power of the Dog، خلال عام 1925، من خلال فيل بوربانك الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة فى مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبان ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسى بليمونز، كودى سميت ماكفى، توماسين ماكنزى، كيث كارادين، فرانسيس كونروى، جينيفيف ليمون، كين رادلى، شون كينان. الفيلم مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.

الفيلم الجديد The Tragedy of Macbeth هو عمل درامى أبيض وأسود أمريكى، من إخراج الأخوين كوين، ومبنى على مسرحية وليم شكسبير مكبث.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لاسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال فى الرواية، ويسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا، وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

فيلم West Side Story مقتبس من الفيلم الموسيقى الذى طرح عام 1957، حيث يستكشف West Side Story الحب الممنوع والتنافس بين جيتس وأسماك القرش، وهما عصابات شوارع مراهقة من خلفيات عرقية مختلفة، ويقوم ببطولة فيلم الموسيقى West Side Story كل من أنسل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوس، ديفيد الفاريز، ريتا مورينو، بريان دارسى جيمس، كورى ستول، مايك فيست، جوش أندريس ريفيرا، العمل من إخراج ستيفن سبيلبرج، ومن تأليف تونى كوشنر، عن رواية الكاتب آرثر لورنتس التى تحمل نفس الاسم.