شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يودعن أنيسة حسونة: رمز العطاء والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجمات الفن، أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابقة، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الدكتورة أنيسة حسونة، تعد رمزًا من الرموز الإنسانية وسيدة للعطاء، أفنت حياتها في خدمة المجتمع المصري، وتركت بصماتها المشرفة في كل مكان، مشيرة إلى أنها ظلت تكافح حتى آخر لحظات حياتها من أجل خدمة الناس والارتقاء بمستوى حياتهم، فكانت جديرة بالتكريم الذي حصلت عليه منذ أيام من قرينة السيد رئيس الجمهورية، في احتفالية المرأة المصرية، كواحدة من أهم أيقونات المجتمع المصري.

رحم الله سيدة العطاء والإنسانة العظيمة الدكتورة أنيسة حسونة.

وغردت لقاء الخميسى، قائلة: "ورحلت السيدة الجميلة قلباً وعقلاً وإحساساً أنيسة حسونة عن عالمنا وتركت لنا بصمة حُبها وجمال ابتسامتها وصفاء مشاعرها ذكرى لا تنتهي استريحي في سلام وأهنئي بمحبة الناس".

وقالت ياسمين صبرى: "البقاء والدوام لله أنيسة حسونة اللهم بدلها دار خير من دار وأهل خير من أهل وأسكنها فسيح جناتك".

ونعت درة، أنيسة حسونة بكلمات مؤثرة: "اتشرفت بمعرفتك جدًا وحبيت قلبك الطيب وعلمك وسعيك للخير يا دكتورة الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، واتشرف بالتعازي الصادقة لأهلها ومحبيها".

فيما قالت مى كساب: "خبر حزين علي قلبي الله يرحم الدكتورة أنيسة حسونة كانت ست طيبة جدًا وأخلاقها كريمة خالص التعازي لأسرتها نسألكم الفاتحة والدعاء البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، في احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسى.

وأكدت "أنيسة حسونة"، فى حوار لها منذ ايام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الذهبى في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى إلى تمكينها في كافة القطاعات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها كانت تطالب بذلك، وتابعت:"مكنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتى وتجلس المرأة على منصة القضاء"، لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة.



آيتن عامر



درة



سيمون



لقاء الخميسى