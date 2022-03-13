شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يتصدر بوستر مسلسله الجديد "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم هانى سلامة بوستر مسلسله الرمضانى الجديد "ملف سرى"، والذى سيعرض على قناتى الحياة وDMC وقنوات أخرى طوال أيام شهر رمضان، بالإضافة إلى منصة watch it الرقمية، ويواصل فريق العمل التصوير فى العديد من الديكورات وتكثيف عدد ساعات التصوير لسرعة تسليم الحلقات الأولى للقنوات التى ستتولى عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان المقبل، ونشر البوستر عدد من صناع المسلسل منهم المنتج ريمون مقار.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول إنتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف، ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.