شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل شخصيته فى "أحلام سعيدة" و "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق، حالة من الانتعاشة الفنية، إذ يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسلين هما، مسلسل "أحلام سعيدة" لـ يسرا، ومسلسل "يوتيرن" لـ ريهام حجاج.

وقال الفنان هشام عاشور في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: أشارك في موسم رمضان المقبل في مسلسل "يوتيرن" مع الفنانة ريهام حجاج وأجسد شخصية محاسب غلبان، كما انى أشارك في مسلسل "أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا وأجسد خلاله شخصية وكيل نيابة ولكن بشكل لايت كوميدى.

وعن استعداده قبل خوضه تجربة التمثيل قال هشام عاشور: "بعد ما كسبت عمرو شبانة في بطولة الجونة عام 2012 وكنت واحدًا من أفضل 10 لاعبى العالم في الإسكواش، سافرت أمريكا وأخدت كورسات وورش تمثيل في أمريكا، وشاركت في فيلم أمريكى في عام 2013، ولما رجعت مصر أخدت ورش تمثيل أيضًا عشان أطور لغة الجسد لأنها في مصر مختلفة عن أمريكا".

وأضاف هشام عاشور: "القصة بالنسبة ليا أنى عايز أمثل أنا بحب التمثيل وإن شاء الله تكون بداية لأن عندى طاقة كبيرة عاوزها تطلع في التمثيل، والفترة الجاية بالنسبة ليا مهمة لأنى عاوز أظهر بالشكل اللى في الشخصية اللى بعملها مش إن شكلى حلو وواد أمور".

مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، هشام عاشور، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفناني، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، هشام عاشور، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.