شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام أثناء القيام بعمرة بصحبة مديرة منزلها بعد اعتناقها الإسلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو للمطربة الإماراتية أحلام وهي تقوم بعمل عمرة بصحبة مديرة منزلها، إذ ظهرت الأخيرة وهي تعلن إسلامها، وتنطق الشهادتين، كما حرصت أحلام على تهنئتها بدخول الإسلام.

وظهرت أحلام خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس الإحرام مثلما عكس الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع.



احلام ومديرة منزلها

وكانت المطربة أحلام والمطربة السعودية سوسن البَهيتي قدما ديو غنائي لدعم المرأة العربية، وذلك بعدما منحت إدارة جائزة جوي أوورد النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر، ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول لحقيقة.

وغنت إليسا فى حفل "جوي أورردز" أغنية "حلوة يا بلدي" كـ"ديو" مع الراحلة داليدا، بخاصية الهولوجرام، وذلك بعدما قدم ماجد المهندس وأصالة ميدلي غنائي.

وأشعل فنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية"، والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.