شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش ولطيفة تنعيان أنيسة حسونة: ستفتقدها الإنسانية كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المطربة التونسية لطيفة والفنانة السورية كندة علوش، أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابقة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع مرض السرطان، وغردت كندة علوش، قائلة: "خبر محزن رحيل الإنسانية العظيمة وفاعلة الخير الدكتورة أنيسة حسونة.. كنت متعودة على كتابتها على تويتر على روحها الخفيفة وحسها الإنساني والوطني العالي سنفتقدك كثيرًا وسيفتقدك كل محبينك".

وقالت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "الله يرحمك دكتور أنيسة حسونة كم تعلمت منك ومن إنسانيتك في ذكرياتنا الحلوة على البحر تعلمت منك الإرادة تعلمت منك الإصرار تعلمت منك الإيمان وغيرها من القيم ستظل في ذاكرتي انتي سيدة عظيما ستفتقدها الإنسانية كلها مش فقط مصر تعازيًا القلبية للعائلة الكريمة وكل أحبابك".



لطيفة



كندة علوش

وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، في احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسى.

وأكدت "أنيسة حسونة"، فى حوار لها منذ ايام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الذهبى في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى إلى تمكينها في كافة القطاعات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها كانت تطالب بذلك، وتابعت:"مكنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتى وتجلس المرأة على منصة القضاء"، لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة.