شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والدراما فى برومو مسلسل "راجعين ياهوى" على Watch it لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it عن البرومو الدعائى الأول لمسلسل "راجعين ياهوى" للنجم خالد النبوى المقرر أن يعرض فى الموسم الرمضانى المقبل، ومنصة Watch it وظهر فيه بطل العمل النبوى وهو يبحث عن شيء ما وهاجمه احدى الأشخاص داخل شركة، كما ظهرت الفنانة نور اللبنانية وأنوشكا، حيث يواصل أبطال المسلسل التصوير بشكل يومى للحاق بالعرض فى شهر رمضان على قناتى cbc ،dmc.

وشهد لوكيشن التصوير اتباع جميع المتواجدين للإجراءات الاحترازية منعًا من انتشار فيروس كورونا، من خلال وجود طبيب مختص بالتعقيم للجميع من ساعة لأخرى، مع ارتدائهم الكمامات بشكل مستمر.

ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثيرات منهن بحبه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوى"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.