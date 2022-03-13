شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "البخت" لـ ويجز تتخطى الـ22 مليون مشاهدة بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "البخت" لمطرب الراب ويجز مشاهدات عالية تخطت الـ 22 مليون مشاهده عبر "يوتيوب"، وذلك على مدار أسبوعين متتاليين منذ طرح الأغنية، وكلمات الأغنية تقول:
عيني منها بشكل جدى
وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى
ومش باجى على بالها ومفكرتشى
انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى
بلعب البخت سالتها ورفضتنى
استغربتها امال فين هيبتي
حبيبي انا بضحك على خيبتي
ياخى كنت ع الثبات وهزتنى
واللى فات ده كان سحرى
مش باجى على بالها أن جت سيرتى
انا بالى معاها مش ملكى
قالت كلام قبل ماتشوفنى
انا عارفنى صعب ومش مفهوم
كلامى دبش أو مش موزون
أو بتحب حد والبال مشغول
مشوفتهاش ولا حد يلومنى
ملاك برئ ولا انا مخدوع
هى توتر ولا انا مهزوز
طب اذاها حد والكل مرفوض
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ولا ايه القصه حبيبي فيدنى
واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى
اخلى الجاى ورود وشموع
يتغنالها وبصوت مسموع
ولا ايه القصه حبيبي فيدنى
اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى
انسيك ماضى كله دموع
ولا مقدرش اسيبك موجوع
_____________
سحرتنى ولا سحرتلى
وعيون مش محتاجه تسحرلى
ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى
ونسيتنى وفى قصتى حبستنى
والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول
وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول
بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط
دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط
لا تلاقى عندى وعود كدابه
وكبرت على ولاشئ مضمون
كلامى على قد اللى معايا
وفى الحب مستناش مردود
براحه على قلبي المكسور
اللى مشكلته أنه فيك مسحول
مين اختار اللى عينيك عملوه
وده مش زنبى انا صحيت محطوط
______________________
ولا ايه القصه حبيبي فيدنى
اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى
اخلى الجاى ورود وشموع
يتغانلها وبصوت مسموع
ولا ايه القصه حبيبي فيدنى
اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى
انسيك ماضى كله دموع
ولا مقدرش اسيبك موجوع
مطرب الراب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية، والتي تم تصويرها في المغرب، حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 ديسمبر الماضي.