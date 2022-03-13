مسلسلات رمضان 2022.. أميرة أديب مع أحمد داش على بوستر "مين قال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهرت الممثلة الشابة أميرة أديب على "البوستر" الدعائي لمسلسل "مين قال" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وينتمي لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأزمات والمشاكل التي يقع فيها الشباب فوق الـ 18 عاما.

ويشارك في بطولة العمل الفنان السوري جمال سليمان، نادين، ومجموعة من الوجوه الشابة منهم أحمد داش، وديانا هشام، إلهام صفي الدين، تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، فكرة وسيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان.

وكانت أميرة شاركت في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان محمود حميدة، وجسدت شخصية "نادية" ابنة حميدة، التي تنتمي لأسرة متوسطة الحال.

أميرة شاركت في بطولة مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، مع أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، ومجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة watch it، مع أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.