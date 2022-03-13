سر اختفاء زرقاء والقتل بالسم.. تفاصيل الحلقة السابعة من منورة بأهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعود مسلسل منورة بأهلها للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج يسري نصر الله، لاستكمال تشابك الشخصيات في حلقته السابعة، لنكتشف أن سلوى شاهين (ليلى علوي) عانت بسبب الاستيلاء على أطفالها الـ11، لدرجة جعلتها تنسى أنها أنجبت ابنها الـ12 أيمن، والذي عاد إليها ليحاول قتلها انتقامًا لما فعلته به وبوالده، ولكن بعد خيانة مهاب (محمد حاتم) لصديقه أيمن، وإخبار سلوى شاهين بأنه سيقتلها بالسم، تمكنت الأخيرة من النجاة، ومعرفة سبب عودة أيمن لها.

وباستخدام المخدرات، تمكن أيمن من خطف زرقاء اليمامة (سلوى خطاب) خوفا من كشف نواياه بقدرتها الخارقة، الأمر الذي أشعره بالخوف فاضطر إلى خطفها وتركها في منطقة نائية، خاصةً بعد معرفته أنها عمياء، وأن سلوى تعتمد عليها في كل تصرفاتها.

كما كشفت الحلقة السابعة عن قصة الحب التي عاشها مهاب مع علياء (غادة عادل)، قبل أن يكتشف أنها شقيقة عادل الشهاوي (باسم سمرة)، كما تفاجأت وهي تقف أمام قبر مهاب مع وكيل النيابة آدم (أحمد السعدني) بزيارة زينب أم مهاب للقبر، وإصرارها على النوم في حضنه، مما دفع علياء إلى الانهيار.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

ويجمع منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، وهم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.