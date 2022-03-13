إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة: كنت جايالك.. وتتهني في الجنة يا غالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، التي غادرت عالمنا صباح اليوم الأحد 13 مارس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت إسعاد صورة الراحلة، معبرة عن حزنها الشديد، وكتبت "رحتي فين يا أستاذة؟، ده أنا كنت جايالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية".

توفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.