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أحلام تعلن دخول فتاة أجنبية الإسلام.. نطقت الشهادتين وتؤدي العمرة (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة الإماراتية أحلام، وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة فتاة أجنبية، كشفت أنها اعتنقت الإسلام حديثا، وغيرت اسمها كما نطقت الشهادتين.

أحلام ظهرت بالفيديو مرتدية الحجاب وإلى جوارها الفتاة الأجنبية التي لم تكشف عن علاقتها بها، وأشارت إلى أنها المرة الثانية التي تقوم فيها "كريس" بأداء العمرة بعد اعتناقها الإسلام، وقالت أحلام "معلومة كريس أسلمت قولي الحمد لله"، ونطقت كريس الشهادتين واختارت اسما جديدا هو نور ورددت أن كريس لم تعد موجودة.

كانت أحلام نشرت قبل يوم تقريبا صورة الكعبة المشرفة، وعلقت "صورة من أطهر بقاع الأرض.. مكة".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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