محامي "حمو بيكا" يكشف لمصراوي تطورت نزاعه القضائي مع نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المحامي بالنقض إبراهيم السعيد محامي مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تطورات نزاع الأخيرمع مجلس نقابة المهن الموسيقية.

المحامي إبراهيم السعيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "قمنا مؤخرا بعدة خطوات في النزاع مع النقابة، منها دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، نطالب فيها بإنصاف (حمو بيكا)، من التعنت الذي يتعرض له من مجلس النقابة الحالي".

وتابع: "إلى جانب ذلك دخلنا أيضا بالتضامن مع الدعوى التي أقامها المحامي هاني سامح، في القضية المقامة في هيئة قضايا الدولة، وتحمل رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، إذ يطالب بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين، والمقرر نظرها يوم 3 أبريل المقبل".

السعيد، أضاف: "ننتظر حاليا، تحديد موعد التحقيق في البلاغ الرسمي، الذي تقدمنا به للنيابة العامة ضد أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، للمطالبة بالتحقيق معه، في ضوء مستندات وشهادات تؤكد جدية الاتهامات التي تحدث عنها (بيكا)، في برامج تليفزيونية، عن الرشاوى المالية".

وأكمل: "لدينا شهود، ومستندات، وفيديوهات مصورة، إلى جانب ما يثبت تورط المشكو في حقه في قضايا سابقة مشابهة، سبق وتم شطب عضويته في النقابة بسببها".

المحامي إبراهيم السعيد، اختتم بالقول: "رغم قرارات النقابة بمنع التعامل مع بيكا، تلقى عدة عروض لتقديم حفلات، في لبنان وقبرص وتركيا".

نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هانى شاكر، أصدرت في نوفمبر قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وقالت في بيان لها "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، وأحمد موزة، وحسن شاكوش (إلغاء التصريح السنوي والشطب)، ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".