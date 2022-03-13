خاص| ماذا لو أصبح الحب ممنوعا؟.. خيري بشارة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج الكبير خيري بشارة إن فيلمه "يوم الحداد الوطني في المكسيك"، الذي طرحته "نتفليكس" ضمن سلسلة أفلام "في الحب.. والحياة" 10 مارس، جاءت فكرته نتاج عمل مع كاتبة السيناريو نورا الشيخ، والمنتج أنطوان خليفة، الذي عرض على خيري أفكارا مختلفة وكلها مثيرة للاهتمام، حسب تعبيره، لكنه فضل الذهاب مع نورا لعالم آخر ظهر في الفيلم.

وبسؤاله كيف سيشعر إذا أصبحت الفكرة الخيالية التي افترضها في فيلمه أمر واقع وبات الحب من الممنوعات؟، أجاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قديما كان هناك ما يسمى بحزام العفة، لكن كان هناك أيضا تزوير للمفاتيح، فـ ليس هناك شيئا ممنوعا، كل شيء من الممكن أن يتم في الخفاء، حتى إذا بدا المجتمع مثالي وتسود فيه الفضيلة هذا غير حقيقي، هناك عالم سري موزاي لما هو على السطح".

وتابع خيري "فكرة أن الحب يصبح ممنوعا، أمر ضد الغريزة والمنطق والإنسانية، ووقتها سيكون من الطبيعي أن الناس ستبحث عن الحب بشكل سري، فكل ما هو ضد الإنسان قابل للمقاومة".

خيري اختار أن تدور أحداث فيلم "يوم الحداد الوطني في المكسيك" في اللازمان واللامكان، وعن هذا الاختيار يقول "طبيعي لأن في الزمن الحالي الذي أعيش فيه مُصرح بالحب وعيد الحب والألوان الحمراء، وإذا قلت غير ذلك سأكون كاذب، اخترت الهروب وأن أكون لا زماني ولا مكاني، رغم أن التصوير تم في مصر لكن هذا أمر بالنسبة لي ليس به مشكلة، زمان كنت أفكر في تقديم آل كابوني زعيم المافيا في أمريكا، وفكرت أن أقوم بتصوير العمل في القاهرة بالإنجليزية، بنفس الاسم، فالخيال يسمح لي بذلك، طالما هناك منطق، المنطق يُقاس ليس من خلال علاقته بالواقع الذي يمثله، ولكن هناك عالم بداخل الفيلم وله المنطق الخاص به، وليس هناك منطق خارجه".

وأكد خيري أن الشخصيات تتجول في عالم خيالي لمجتمع مخيف وغير إنساني، حيث يُمنَع عيد الحب ويُعاقَب أولئك الذين يحتفلون به، لدرجة أن اللون الأحمر أصبح من المحرمات، والكتب والأغاني والأفلام التي تعبر عن الحب باتت محظورة.

يشير خيري إلى أن "نتفليكس" تعد من أكثر المنصات شهرة وجاذبية، وعند تنفيذ تجربة سلسلة "في الحب.. والحياة" لم يكن في وعيه أين سيتم العرض، ولكن كان هناك حرية في صناعة الأفلام كما يريد كل مخرج، موضحا "حرية متاحة نعمل افلامنا زي ما احنا عايزين، مفيش حجر على أفكارنا وآراءنا وطريقتنا، وده كان فيه متعة، وكل اللي اشتغلوا معايا لمدة أسبوع وهما بتوع أفلام روائية طويلة، قالوا إن دي أحلى تجربة مروا بيها في الفترة الأخيرة، بسبب وجود حرية زيادة ومفيش طلبات لها علاقة بالسوق وشباك التذاكر والتوزيع ودي ميزة".

سلسلة "في الحب.. والحياة" المكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهي (مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان).

يحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب.

القصة الأولى - يوم الحداد الوطني في المكسيك

كتابة: نورا الشيخ

إخراج: خيري بشارة

بطولة: آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة

القصة الثانية - أخويا

كتابة: رفيق مرقص

إخراج: ساندرا نشأت

بطولة: أحمد عز، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، أدهم حسام

الحكاية الثالثة - القلب الأحمر الكبير

كتابة: ميشيل كمون

إخراج: ميشيل كمون

بطولة: ايلي نجيم، ريتا حايك، فادي أبي سمرا

الحكاية الرابعة- سيدي فالنتين

كتابة: هشام العسري

إخراج: هشام العسري

بطولة: ناصر أقباب، فاطمة الزهراء قنبوع

القصة الخامسة - كازوز

كتابة: أميرة دياب

إخراج: هاني أبو أسعد وأميرة دياب

بطولة: عامر حليحل، شادن قنبورة، سامر بشارات

القصة السادسة - حب في ستوديو العمَارية

كتابة: محمود الصباغ

إخراج: محمود الصباغ

بطولة: سامي حنفي، ضي الهلالي، سارة بارد

الحكاية السابعة - الأعشى

كتابة: محمد آل حمود، وعبدالمحسن الضبعان

إخراج: عبدالمحسن الضبعان

بطولة: مشعل المطيري، ريم الحبيب

القصة الثامنة - مسلخ السعادة

كتابة: كوثر بن هنية

إخراج: كوثر بن هنية

بطولة: عبدالحميد بوشناق، مراد الغرسلي، أنيسة داود