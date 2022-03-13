مسلسلات رمضان 2022.. سينتيا خليفة عن فريق "دايما عامر": "ناس جميلة من برا وجوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة سينتيا خليفة عن صور جديدة من كواليس "دايما عامر"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة، والذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة وكوكبة من الفنانين، ويخرجه مجدي الهواري.

وظهرت سينتيا في الصور بجوار نجوم العمل: لبلبة، مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، أحمد الشامي، وعلقت "مكنتش متخيلة إني سنة ورا سنة وعمل ورا عمل، هفضل أقابل فنانين وناس جميلة من برا وجوا زي الأساتذة دول.. يا رب انتوا تحبونا في رمضان 2022".

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة، كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.