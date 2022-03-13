رمضان 2022.. هل قصد صلاح الدالي السخرية من بوستر "المشوار" لمحمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "المشوار"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليق ساخر منه، أعاد الفنان محمد رمضان نشره عبر حساباته بالمواقع المختلفة، وبالتزامن مع هذه الحالة، نشر الفنان صلاح الدالي، فيديو كوميدي له.

الفنان صلاح الدالي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 قال: "الملصق الذي ظهر به الفنان محمد رمضان، حاملا حقيبة السفر، وما وجده من تعليقات، يصلح أن يكون مادة كوميدية، ومن هنا وجدتها فرصة لعمل الفيديو".

الدالي، أجاب على سؤال هل قصد السخرية من الفنان محمد رمضان، ورد فعله على رواد صفحته، وقال: "أبدا، بالعكس ما قصدته هو الهزار، والإفيهات التي تقدم، كلها تقريبا من تعليقات رواد صفحة رمضان".

الفنان صلاح الدالي، شارك مؤخرا في تقديم، النسخة الكوميدية المصرية من فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقدمت تحت عنوان "أصحاب ولا ألز".

الملصق الدعائي لمسلسل "المشوار"، ظهر به الفنان محمد رمضان، بمفرده حاملا حقيبة سفر بيده، رغم أن بها عجلات يمكن أن يستخدمها في تسهيل الأمر عليه بدلا من مشقة حملها، وهو ما لفت انتباه أحد رواد صفحته في موقع فيسبوك، الذي كتب ساخرًا "يا سطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص".

الفنان محمد رمضان، من جانبه أعاد نشر التعليق أحد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب قائلا "يا حبيب الاسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس هو أي استعجال وخلاص، مش يمكن فيها كتاب دين، ماهر.. المشوار".

رمضان، قام أيضا بنشر تعليقه على فيسبوك عبر حسابه على "تويتر" مصحوبا بتعليق جديد، كتب فيه "دقة تركيز الجمهور من علامات اهتمامه بالمشروع.. الله الموفق المشوار.. رمضان 2022".

مسلسل "المشوار" تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.