اسم ابن ايلون ماسك الثامن يثير الفضول!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

رحّبت الفنانة الموسيقية غرايمز البالغة من العمر 33 عاما، بطفلتها الجديدة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بعد أشهر على الولادة.

ورزق الاثنان بطفلة ولدت نهاية العام الماضي، إلا أنهما تكتما عن الإعلان لأشهر، إلى أن كشفت الوالدة عن ذلك خلال مقابلة نشرتها مجلة “فانيتي فير”، الخميس.

كما أوضحت غرايمز أنّها وماسك استعانا بأم بديلة خشية حدوث مضاعفات في حملها، لافتة إلى أنّ حملها الأوّل اتّسم بصعوبات.

وحظي الإعلان باهتمام واسع، إلا أن المفاجأة كانت بمعنى الاسم، فقد أوضحت الأم أن Exa تشير إلى مصطلح الحوسبة الفائقة exaFLOPS ، بينما يمثل Dark المجهول.

وأضافت أن اختيار إكسا دارك سيدراييل جاء لانطواء معانيه على الفضاء والتكنولوجيا.

كما لم تستبعد غرايمز أي رغبة لدى ابنتها في تغيير اسمها الأول مستقبلاً، آملةً في أن يستخدمه الجمهور ووسائل الإعلام كاملاً.

يذكر أن إيلون ماسك الرجل الأغنى في العالم، كان أعلن في الخريف أنّه “شبه منفصل” عن المغنية، في حين أعلنت غرايمز أن علاقتهما تتسم بالصداقة، مشيرة إلى أنها وماسك يخططان لإنجاب مزيد من الأطفال معاً.

وانفصل ماسك البالغ من العمر 50 عاماً، 3 مرات، فيما أصبح أباً لـ8 أطفال، من بينهم طفل توفي بعد ولادته بـ10 أسابيع فقط.