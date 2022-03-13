طارق العريان يكشف للمرة الأولى ارتباطه ب ” نيكول سعفان ” في احتفاله بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 03:50 مساءً - احتفل المخرج المصري ” طارق العريان ” بعيد ميلاد عارضة الأزياء السورية ” نيكول سعفان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام معلنا من خلاله وللمرة الأولى ارتباطهما رسميا .

وتضمن المنشور صورة لنيكول سعفان تم التقاطها لها من الخلف .. وكتب طارق العريان في تعليقه عليها مستعينا بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب : ” عيد ميلاد سعيد .. انت الحظ ” .

فيما نشرت نيكول سعفان صورا من احتفالها بعيد ميلادها ال 23 وسط حضور عدد من الأصدقاء جاء من بينهم الإعلامي ” خالد صلاح ” وزوجته الإعلامية ” شريهان أبو الحسن ” .

يذكر أن إعلان المخرج طارق العريان ارتباطه بنيكول سعفان يأتي بعد مضي عام على انفصاله عن زوجته الفنانة ” أصالة ” وبعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة .