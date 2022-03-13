كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 03:50 مساءً - احتفل المخرج المصري ” طارق العريان ” بعيد ميلاد عارضة الأزياء السورية ” نيكول سعفان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام معلنا من خلاله وللمرة الأولى ارتباطهما رسميا .
وتضمن المنشور صورة لنيكول سعفان تم التقاطها لها من الخلف .. وكتب طارق العريان في تعليقه عليها مستعينا بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب : ” عيد ميلاد سعيد .. انت الحظ ” .
فيما نشرت نيكول سعفان صورا من احتفالها بعيد ميلادها ال 23 وسط حضور عدد من الأصدقاء جاء من بينهم الإعلامي ” خالد صلاح ” وزوجته الإعلامية ” شريهان أبو الحسن ” .
يذكر أن إعلان المخرج طارق العريان ارتباطه بنيكول سعفان يأتي بعد مضي عام على انفصاله عن زوجته الفنانة ” أصالة ” وبعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يكشف للمرة الأولى ارتباطه ب ” نيكول سعفان ” في احتفاله بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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