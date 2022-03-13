شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يقلد سيلفى فتحى عبد الوهاب بكواليس "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كواليس مسلسل "جزيرة غمام"، تدور فى إطار من المرح بين أبطال العمل، حيث نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة "سيلفي" التقطها الفنان محمود البزاوي، وظهر فيها أيضًا الفنانان رياض الخولي ومحمد جمعة، وكشف فتحي عن الصوة من خلال حساب "فيس بوك" الخاص به وعلق عليها بـ"محاولة لتقليد سلفي فتحي عبد الوهاب"، وذلك في إشارة ساخرة منه للسلفي الشهير الذي التقطه أكثر من مرة.



صورة سلفي في كواليس جزيرة غمام



فتحي عبد الوهاب

من ناحية أخرى، قرر صناع مسلسل "جزيرة غمام"، الاستعانة بوحدة تصوير أخرى بجانب المخرج حسين المنباوى، ويقودها المخرج إسلام خيرى وفريقه، لسرعة الانتهاء من التصوير، وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل، حيث يصور أبطال المسلسل على مدار الـ 24 ساعة فى العديد من الديكورات، والمقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة، حيث بدأت القناة فى عمليات الدعاية الخارجية بطرح البانرات الخاصة بالعمل فى الطرق الرئيسية وذلك قبل 25 يوما من حلول شهر رمضان.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.