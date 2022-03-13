روبي تغازل هذا الممثل الشاب : ”  لو كبير شوية كنت جيت خطبتك “

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 02:57 مساءً - ظهر الممثل الشاب ” نور النبوي ” نجل الفنان ” خالد النبوي ” في مشهد له بمسلسله نقل عام وهو يتحدث لشقيقته عن فتاة معجبا بها ويريد الزواج منها وقال عن شكلها وجمالها الذي يشبه جمال الفنانة ” روبي ” : ” حلوة دي قمر قمر .. حاجة كده شبه روبي ” .
ومن جانبها أعادت روبي نشر مقطع الفيديو الخاص بهذا المشهد عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري مبدية إعجابها بنور النبوي وأداؤه في المسلسل وإشادته بجمالها .
وكتبت روبي في تعليقها على الفيديو مغازلة نور النبوي : ” والله يا نور أنت لو كبير شوية كنت جيت أنا خطبتك ” .
ويؤدي نور النبوي في المسلسل دور نجل الفنان ” محمود حميدة ” الذي يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا ويساعد أسرته على ظروف المعيشة .
يذكر أن مسلسل نقل عام يشارك في بطولته كلا من : محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز ودينا وأحمد بدير ومحسن محيي الدين وميرهان حسين وغيرهم .. ومن تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب .
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