قصر موناكو يكشف الحالة الصحية للأميرة تشارلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال قصر أمير موناكو إن زوجته الأميرة تشارلين عادت إلى الإمارة لتكون برفقة زوجها الأمير ألبرت وأطفالها، بينما تتحسن صحتها. وغابت تشارلين، التي تزوجت أمير موناكو عام 2011، عن الإمارة بسبب مشاكل صحية، منها ما أشار إليه القصر سابقاً على أنه «حالة من الإجهاد العام الشديد».

وقال القصر في بيان أمس السبت: “من المنتظر أن تكون الأسابيع القليلة القادمة فرصة لتتحسن صحة الأميرة تشارلين قبل أن تبدأ في استئناف واجباتها والتزاماتها الرسمية بشكل تدريجي”.

ونفى قصر موناكو التقارير الإعلامية بشأن خلاف بين تشارلين والأمير ألبرت. وولدت تشارلين في جنوب أفريقيا، وشاركت كسباحة باسم بلادها في أولمبياد عام 2000.