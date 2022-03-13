جنيفر لوبيز تتألق مجددًا بتصميم جريء من اللبناني شربل زوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مصممو الأزياء اللبنانيون معروفون بأنهم المفضلين عند مشاهير هوليوود؛ فالنجمة جنيفر لوبيز معبودة الجماهير الأميركية واللاتينية، معروفة بحبها للمصمم اللبناني العالمي شربل زوي.

وفي كليب احدث أغنياتها من فيلمها الأخير Marry Me، أذهلت الجماهير بـJumpsuit جريء مصنوع من الـ”سواروفسكي” قام بتصميم شربل زوي خصيصًا لها، ليتناسب مع مشاهد الكليب.

وفي اتصال مع شربل زوي، عبّر لموقع “بتجرد” عن سعادته بظهور جنيفر لوبيز في هذا التصميم ضمن أحداث فيلم Marry Me وكليب أغنية Ballad، منوهًا إلى علاقة الصداقة المميّزة التي تجمعه بجنيفر لوبيز منذ سنوات.

ومن المعروف أن شربل زوي سطع نجمه عالمياً بعدما ارتدت عدد كبير من النجمات فساتين رائعة من تصميمه كالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجمة العالمية بريتني سبيرز والمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ونجمات تليفزيون الواقع الفارسية ليلي غاليشي.