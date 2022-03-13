كارول سماحة متألقة في أحدث صورها.. إطلالة تفيض أنوثة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت كارول سماحة في الصور بإطلالة كاجوال باللون الأسود، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها في لقطات تفيض أنوثة وسرقت الأنظار.

وحصدت صور كارول سماحة آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.