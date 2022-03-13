فيديو – كاظم الساهر يثير قلق جمهوره.. أصيب بدوار على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب النجم العراقي كاظم الساهر بدوار مفاجئ خلال تقديمه إحدى أغنياته على المسرح، الجمعة، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفوجئ الحضور بالساهر يقول: “راسي دايخ”، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور.

ويقوم “القيصر” بجولة غنائية في عدد من المدن والولايات الأمريكية، بدأها بهيوستن، وتابعها السبت في لوس أنجليس، ويكملها يوم الجمعة المقبل في شيكاغو، ثم في ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، قبل أن ينتقل إلى كندا، حيث يحيي حفلتين في تورنتو ومونتريال.