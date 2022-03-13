عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لـ شيرين عبدالوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد بكائها على المسرح، خلال إحيائها حفلاً غنائياً في الكويت.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه عبر قناة MBC مصر: “شيرين ظهرت على المسرح بشكل مختلف، مرتديه ملابس مختلفة، وتعرضت للبكاء أكثر من مرة، مشيراً إلى أن شيرين محتاجة من يساعدها وأنا وكل الناس، وإن شاء الله تخرج من أزمتها.

وأكد عمرو أديب، على أنه لو هناك 10 مطربات في العالم مهمين، شيرين عبدالوهاب واحدة منهم، ولازم نحافظ عليها ونقف بجانبها، وبجانب أي إنسان عنده مشكلة، وفقاً للمصري اليوم.

من جانبها وجهت شيرين رسالة للجمهور خلال حفلها الغنائي في الكويت، قائلة: “وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس”.