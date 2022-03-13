شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عاشقة مصر.. نجاح سلام أزعجت الكيان الصهيونى وغنت تحت نيران القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام عاشقة مصر التى غنت أجمل الأغانى فى حب المحروسة بعيد ميلادها الـ91 حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 13 مارس من عام 1931 لتكون إحدى عمالقة الطرب ونجمات الزمن الجميل اللاتى أحببن مصر فأحبهم الملايين فى العالم العربى.

نجاح سلام صوت العروبة والنضال والقوة والحب والوطنية التى غنت لمصر:" يا أغلى اسم فى الوجود" والتى حاربت وناضلت بصوتها فاهتز بصوتها الكيان الصهيونى، اللبنانية مولدًا والمصرية قلبًا وقالبًا والعربية الأصيلة كيانًا وروحًا، نجاح محيي الدين سلام، حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، وابنة الفنان والأديب محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي والتى عشقت الغناء والطرب و تعلمت أصوله من والدها.

عرفت الفنانة الكبيرة بموهبتها ومال صوتها خلال الحفلات المدرسية وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة حيث تعرفت على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، وفي عام 1949 سجلت لشركة بيضا فون أول أغانيها وهي "حول يا غنام"، وأغنية يا "جارحة قلبي"، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق ، وبغداد، ورام الله.

انطلقت نجاح سلا فى مسيرتها الفنية ومثلت أول أدوارها السينمائية فى فيلم "على كيفك" ، ثم فيلم "ابن ذوات" الذى غنت فيه عدد من الأغنيات التى زادت من شهرتها ونجاحها ومنها : "برهوم حاكيني"، "الشاب الأسمر"، وغيرها، ثم مثلت فيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود، وفيلم سر الهاربة مع سعاد حسنى، وغيرها،وفي فيلم "السعد وعد" نشأت قصة حب بينها وبين الفنان محمد سلمان وتزوجا ونتج عن هذه الزيجة ابنتان هما سمر وريم.ّ

كان للفنانة الكبيرة نجاح سلام دور وطنى وفنى كبير خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، حيث غنت أشهر أغانيها الوطنية ومنها "يا أغلى اسم في الوجود" ثم قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، التى كانت ستغنيها كوكب الشرق أم كلثوم ولكنها اختلفت مع السنباطى حول مقطع من الأغنية أرادت تغييره، وعندما اقترحوا الأغنية على نجاح سلام وافقت على الفور وسجلتها تحت نيران القصف، وكانت هذه الأغنية صوتاً للمقاومة والنضال ، حتى أنها أزعجت إسرائيل.

وتمتعت الفنانة الكبيرة نجاح سلام بشعبية وحبة كبيرة فى سائر العالم العربى حيث غنت فى سوريا ولبنان والعراق والأردن والجزائر وغيرها من الدول العربية التى كرمتها واحتفت بها.

وعاشت نجاح سلام فترات طويلة فى مصر وتم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب "عاشقة مصر"، وتعيش منذ فترة فى لبنان، ولكن يحتفل محبوها فى كل العالم العربى بعيد ميلادها ويستمتعون بأعمالها وفنها الذى اصبح صوتاً للمقاومة والنصر والوطنية والحب.