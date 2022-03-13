شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يرد على أسئلة الجمهور بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم محمد هنيدى أن يستجيب لأسئلة جمهوره ومحبيه عبر صفحته فيس بوك"، لمدة 47 دقيقة بطريقة كوميدية، وتلقى سؤالاً عن إن كان لديه موهبة أخرى غير التمثيل واختار هذا السؤال ليجيب عليه قائلاً: "رابر.. وفيه تراك قريب هدس فيه السين كله من أول مروان موسى لـ أبيوسف"، مؤكدًا أنه يحب مطرب الراب شاهين قائلاً: ومش هقرب لشاهين عشان شاهين حبيبي.

واستكمل الجمهور فى أسئلة هنيدى ومنه السؤال المعتاد عن طول النجم الكوميدي وأجاب عليه هنيدى قائلاً: "في الصيف بيوصل لـ 199 .. في الشتا بكش شوية ويمكن الناس واخده فكرة غلط عني بسبب أن كل أعمالي بصورها في الشتا".





وروى النجم للجمهور عن السبب الحقيقى وراء قصره بشكل كوميدى وقال: "زمان كان نفسي أبقى ضابط وقبل اختبارات الكلية رحت جيم جنب البيت.. الجيم كان معمول في الشارع وكان عم سعد المدرب ربنا يسامحه بيشيلني أوزان تقيلة أوي وأبويا كل مايعدي علينا يقوله حرام عليك الواد مش هيبان من الأرض، وعم سعد يقوله أنا عارف أنا بعمل إيه، وأنا أقول لعم سعد سيبك منه أبويا متغاظ عشان أخيرًا هكسر سلو العيلة وهبقى أول واحد طويل في العيلة، المهم جيت اختبارات الكلية وعم سعد اقنعني أني بقيت طويل جدا.. والمشكلة أني ماكنتش بشوف أي بشر غير عم سعد فمكنتش عارف أطوال البشر وصلت لفين، لغاية يوم التقديم لما رحت الاختبارات ورفضوا يدخلوني وقالولي مفتحناش التقديم لخريجي الابتدائية".

وتابع هنيدى وأكد عن اللحظة التي شعر فيها أنه أصبح نجما قال: "كنت عامل دور زمان أوي أول ماطلعت في مسلسل ومشهدي اتعرض وبعديها بيومين كدة كنت واقف على البحر في اسكندرية ولقيت واحد بكاميرا جاي ويقولي لازم أخدلك صورة وعينيه مليانه فرحة، افتكرته معجب أو صحفي وعايز ياخدلي فوتوسيشن ولمدة نص ساعة قعد يصورني على البحر وبعدها بيديني الصور قولتله أنت بتدهملي ليه ما أنت اللي هتنشر في المجلة هي مجلة ولا جرنال؟ شوية ولقيت كل صحابه متجمعين حواليه، طلع مصور متجول على البحر وحلف ما يمشيني إلا مادفع 20 جنيه، أديته الساعة والشبشب ورجعت عند خالتي الساعة 2 بليل حافي عشان متسألنيش وديت الشبشب فين".

من ناحية أخرى أوشك محمد هنيدى على الإنتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى"، المقرر عرضه قريبا فى جميع دور العرض، وتشارك فى بطولته بجانبه النجمة منى زكى ولبلبة، أحمد السعدنى، لبلبة، أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد؟.

والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر، ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".