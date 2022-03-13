شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يكشف عن البوستر الدعائى لمسلسله "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أمير كرارة عن البوستر الدعائى لمسلسله "العائدون" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وتصدر أمير البوستر منفردًا، حيث يواصل التصوير الفترة الحالية فى دولة بلغاريا.

مسلسل "العائدون" يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سويًا في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

"العائدون" تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.