شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عرضًا مسرحيًا تشارك فى مهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال الدورة الـ31 لمهرجان أيام الشارقة المسرحية 11 عرضًا مسرحيًا بداية من يوم الخميس 17 مارس بقاعة أفريقيا الساعة التاسعة مساء حيث يعرض عقب الافتتاح العرض المسرحي "جمر القلوب" تأليف محمد المهندس وإخراج سعيد الهرش، ويعرض يوم الجمعة 18 مارس مسرحية "سجن القردان" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح والعرض من تاليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا ، أما يوم السبت 19 مارس فسيكون جمهور المهرجان وضيوفه علي موعد مع العرض المسرحي "الياثوم" تاليف سالم الحتاوي وإخراج حمد عبد الرازق .



اجتماع اللجنة العليا مع لجنة مشاهدة العروض

وفي نفس اليوم السبت 19 مارس في الساعة التاسعة مساء علي معهد الشارقة للفنون المسرحية تقيقدم العرض المسرحي "لامع بلا الوان" تأليف إبراهيم بلال إخراج إبراهيم سالم ، أما يوم الأحد 20 مارس فتعرض مسرحية "صهيل الطين" لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج مهند كريم، ويعرض يوم الاثنين 21 مارس مسرحيتين هما: "حرامي الفريج" لمسرح دبي الأهلي "تأليف أحمد الماجد وإخراج بلال عبد الله، ومسرحية "غرب" لمسرح دبي الوطني تأليف عبد الله صالح وإخراج محمد سعيد السلطي، ويعرض يوم الثلاثاء مسرحية "أشوفك" على مسرح أم القيوين الوطني، من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج حسن رجب.

يعرض يوم الأربعاء 23 مارس عرضين الأول "طار وطاح" لمسرح رأس الخيمة الوطني من تأليف مرعي الحليان وإخراج أحمد الأنصاري و"شوارع خلفية" تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج الهام محمد لفرقة مسرح خورفكان للفنون، أما يوم الخميس 24 مارس فتعرض مسرحية "رحل النهار" لمسرح الشارقة الوطني من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

مهرجان أيام الشارقة المسرحية ينطلق يوم 17 مارس بقصر الثقافة ويستمر حتي 25 مارس وكانت قد عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، اجتماعها، برئاسة أحمد بورحيمة، وفي حضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، وناقشت تقرير لجنة «المشاهدة والاختيار» وحددت مواقع ومواقيت العروض المشاركة.

أيام الشارقة المسرحية تأسست سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة العديد من المسرحيين العرب .