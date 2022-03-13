شكرا لقرائتكم خبر عن عبير الطوخى تتعرض لوعكة صحية.. ومتابعوها يدعون لها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة عبير الطوخى، لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى لتتلقى العلاج، وطالب كل أصدقائها من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل ودعا عدد كبير من محبيها على صفحتها بالشفاء العاجل.



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وآخر أعمال الفنانة عبير الطوخى، مسلسل "الاختيار 2" وعرض في دراما رمضان العام الماضى، وقدمت شخصية السفاحة "سامية شنن" تلك السيدة التي ارتكبت أبشع فعل في التاريخ فقد سقت الضابط الشهيد ماء نار ومثلت بجسده أمام الناس هي وكتيبة الجماعة الإرهابية في منطقة كرداسة،

وفي حديثها لـ"الخليج 365"، قالت: ذهبت في مقابلة ومن خلالها تم اختياري في هذه الشخصية والصعوبة في دوري كانت في أنني لابد أن "أبصم" وأترك أثر لدى المشاهد من خلال 30 ثانية.

وأوضحت: الشخصية صعبة جدًا وبها الكثير من البشاعة والإجرام وكان إحساسي وأنا أقدم تلك التركيبة صعب جدًا لانني كارهة هذه الشخصيات ولكني هنا في التمثيل اعتبرت نفسي واحدا منهم حتي أقدم الشخصية بصدق ويصل هذا الصدق للناس، والمسلسل نجاحه في أننا لا نشعر بالفرق بين المشاهد المصورة والمشاهد الحقيقية وهذا المسلسل سيكون من الأعمال الخالدة التي ستكون علامة في تاريخ الدراما العربية وأشكر كل أسر الشهداء لان هذا العمل يذكرهم بلحظات حرجة كبيرة وأشكرهم لأنهم ضحوا مع ذويهم وتحية لأرواح كل الشهداء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.