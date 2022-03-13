شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح فيديو كليب "ما تعتذر" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة نانسى عجرم، جمهورها لأغنيتها الجديدة التي تصورها فيديو كليب، ونشرت نانسى صورة وهى في الاستوديو، عبر حسابها على تويتر، وكتبت نانسى قائلاً: "العد التنازلى بدأ لأغنية ما تعتذر، هطرحها يوم الإثنين المقبل على اليوتيوب، الساعة 5 بتوقيت بيروت انتظروا قصة مؤثرة".



نانسى عجرم

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور