رمضان 2022.. "الحياة" تطرح برومو "جزيرة غمام".. طارق لطفي: الصبر زادي وزوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة الحياة قبل ساعات، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، برومو ترويجي قصير لمسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، على شاشتها.

وضم البرومو لقطات لنجوم العمل، بينهم الفنان طارق لطفي الذي ارتسمت ملامح الشر على الشخصية التي يقدمها، ويردد في إحدى اللقطات "الصبر زادي وزوادي"، بينما ظهر كل من الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد مين في ثوب شخصيات منكسرة، والفنانة وفاء عامر بملامح حزينة.

وعلق المسؤول عن الصفحة "ملحمة درامية في الانتظار برمضان 2022، انتم علي موعد مع مسلسل جزيرة غمام على شاشة قناة الحياة بطولة النجوم (طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، أحمد أمين)، رمضان يقربنا".

جدير بالذكر أن طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب اجتمعا العام الماضي في مسلسل تليفزيوني حقق نجاحا كبيرا وعرض في رمضان 2021، وهو "القاهرة كابول" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.