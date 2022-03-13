بعد احتفال طارق العريان بعيد ميلادها.. من هي نيكول سعفان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل هناك قصة حب تجمع المخرج طارق العريان، وعارضة الأزياء نيكول سعفان؟، سؤال عاد يتردد بقوة عقب تقديم "طارق" التهنئة لها بعيد ميلادها.

ونشر المخرج طارق العريان، أمس السبت، صورة لنيكول سعفان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "عيد ميلاد سعيد.. أنت الحظ".

وتوالت التعليقات من أصدقائه المقربين، ومنهم الفنانة نسرين طافش التي علقت "أحلى ثنائي ربنا يخليكم لبعض"، والفنانة نسرين إمام كتبت: "فعلا هي الحظ الحلو".

من هي نيكول؟

- عارضة أزياء سورية، من أصول أرمينية، ولدت عام 1998.

- درست نيكول، التسويق، قبل انتقالها إلى دبي، لتصبح وجها دعائيا في حملات إعلانية لشركات مستحضرات التجميل.

- شاركت نيكول في العديد من عروض الأزياء.

- تعرفت نيكول، على المخرج طارق العريان، عام 2018، وفي العام التالي، ظهرت في أحد مشاهد فيلم "ولاد رزق 2".

- عام 2020، ظهرت نيكول، في كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، للمطرب عمرو دياب، الذي تولى إخراجه طارق العريان.

- في ديسمبر 2020، تردد بقوة اسم نيكول سعفان، عقب نشر صور تجمعها والمخرج طارق العريان، في عيد ميلاد الفنانة نسرين إمام.

- وعلقت أصالة عبر حسابها في موقع إنستجرام، على الصورة التي ظهر فيها طارق مع نيكول، وكتبت: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليها من بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق، فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس".

وتابعت: "الست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصورة مو عادية، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب".