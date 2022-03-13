حسين فهمي لـ"الخليج 365": أؤمن بنظرية المؤامرة وفيلم "الكاهن" مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان حسين فهمي إن إعجابه بفكرة "الكاهن" للمخرج عثمان أبو لبن، والكاتب محمد ناير، كان الدافع وراء موافقته على المشاركة في الفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم مهم جدا يتناول موضوع هام، وأنا شخصيا مؤمن جدا بنظرية المؤامرة، وأرى أن العالم كله يتآمر على بعضه، نحن نشاهد الآن ما يحدث في كثير من دول العالم العربي كالعراق وسوريا وغيرها، وهو أمر موجود منذ القدم، مسائل قديمة ليست وليدة العصر الحالي".

وأوضح فهمي "الفيلم يتكلم عن الناس التي تتآمر علينا، والجهات التي تتحكم في العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث عليها، وكذلك المنصات وما تقدمه من أعمال نعرف جيدا أن لها اتجاه معين وسياسة بعينها، تؤيد أفكار محددة، كل هذه الأمور مؤامرات وعلينا التصدي لها".

"الكاهن" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، إلى جانب حسين فهمي: محمود حميدة، جمال سليمان، محسن محيي الدين، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، درة.