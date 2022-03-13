ميرهان حسين تغني "عليكي عيون" وتنشر أحدث صورها: حدك الوحيد هو عقلك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت الفنانة ميرهان حسين عن إعجابها بأغنية الفنان أحمد سعد الجديدة "عليكي عيون"، وقامت بغناء مقطع صغير منها، عبر خاصية القصص القصيرة، في كواليس استعدادها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ميرهان صورًا من جلسة التصوير، والتي تم التقاطها في المملكة العربية السعودية، وعلقت "حدك الوحيد هو عقلك"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم لتعبر عن ذلك بوضع القلوب، وكتابة "قمر، ميرو القمر".

جدير بالذكر أن آخر أدوار ميرهان حسين كان في مسلسل "أنا وهي"، والذي عُرض مؤخرًا على قناة CBC، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمود البزاوي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.